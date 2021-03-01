Призываю отказаться от насилия и угроз: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в связи с 1 марта направил послание. «Арменпресс» представляет послание Председателя Национального собрания Республики Армения.

“Сегодня весна. Гор Клоян, Давид Петросян, Армен Фарманян, Тигран Хачатрян, Оганес Оганесян, Григор Гаркян, Самвел Арутюнян, Закар Оганесян, полицейские Гамлет Тадевосян и Тигран Абгарян 13 лет назад 1 марта мечтали жить в свободной, демократической и счастливой Армении. 1 марта, в результате незаконного распоряжения применения военной силы, демократический путь Республики Армения был приостановлен на 10 лет.

Несколько высокопоставленных военных непозволительно пытались вмешаться во внутриполитические процессы, мы обязаны не допустить подобного развития событий.

Поэтому призываю всех лиц, гражданские группы, партии в память о жертвах 1-го марта отложить в сторону все политические разногласия и выступить единым фронтом, чтобы отвергнуть насилие и угрозу в качестве инструмента разрешения политических процессов. Наша родина больше не должна подвергаться таким испытаниям.

Сегодня весна”.