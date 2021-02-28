Президент  Армении Армен Саркисян направил послание по случаю 33-й годовщины Сумгаитской трагедии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю 33-й годовщины Сумгаитской трагедии, отметив, что следует решительно осудить сумгаитское преступление и всю азербайджанскую политику этнической чистки армян, которая осуществляется уже в условиях современной цивилизации.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Обращаясь к соотечественникам, президент РА отметил, что 33 года назад в эти дни в Азербайджане, в городе Сумгаит, были осуществлены кровавые акции против местных армян.

По оценке президента, запланированные властями Азербайджана и осуществленные массовые убийства, массовые убийства и насилие, депортации и лишения являются преступлением против армян. Это был ответ Азербайджана на мирную борьбу наших соотечественников в Арцахе за право свободно жить в исторической колыбели.

Безнаказанность Сумгаита два года спустя привела к другим трагедиям — на этот раз в Баку, затем в Гандзаке, Мараге.

По словам Армена Саркисяна, политика армяноненавистничества проявилась и в последней войне, в частности, в бесчеловечном обращении, пытках и убийствах населения Арцаха, армянских пленных. Из-за развязанной войны против Арцаха до сих пор неизвестна судьба многих наших соотечественников.

«Следует решительно осудить сумгаитское преступление и всю азербайджанскую политику этнической чистки армян, которая осуществляется уже в условиях современной цивилизации.

Я преклоняюсь перед памятью наших соотечественников, ставших жертвами азербайджанского насилия.

Да будет благословенна память праведников!», - отметил президент Республики Армения.