В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Анна Нагдалян, отвечая на вопросы информационного агентства Арменпресс, сослалась на пресс-конференцию, созванную президентом Азербайджана Ильхамом Али 26 февраля, и прозвучавшие в ней взаимоисключающие, антиармянские утверждения.

- Вчера президент Азербайджана на пресс-конференции для зарубежных СМИ сделал ряд заявлений, в том числе озвучил новые угрозы в адрес Армении, а также комментарии по вопросу о военнопленных и статусе Арцаха. Как бы вы прокомментировали эти заявления?

- Продолжительная пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 февраля стала еще одним выражением языка ненависти в отношении армянского народа и была направлена на то, чтобы отвлечь внимание азербайджанского общества от внутренних проблем - путем манипулирования имиджем армянского народа как «удобного врага».

В рамках одного вопроса, конечно, сложно будет прокомментировать все противоречивые заявления, прозвучавшие в речи президента Азербайджана. И все же необходимо подчеркнуть.

Первое: президент Азербайджана продолжает политику армяноненавистничества, которая и является источником нагорно-карабахского конфликта. «Армянский народ не враг Азербайджана» — эти слова президента Алиева, провозгласившего мировое армянство «врагом № 1», входят в разрушительное противоречие с враждебной риторикой в отношении армянского народа, его государственных институтов и армии, и потому они не может быть достоверным.

Второе: вопреки всем призывам международного сообщества к немедленному освобождению армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в нарушение первого положения заявления от 9 ноября, Алиев оправдывает нарушения международных обязательств Азербайджаном, в том числе международных гуманитарных прав, фактически угрожая новыми пленниками. Более того, утверждение о том, что президент Азербайджана вернул всех армянских пленных, делается в то же время, когда соответствующие азербайджанские органы передали в авторитетные международные инстанции информацию о существовании армянских военнопленных.

Третье: мы неоднократно заявляли, что применение Азербайджаном силы при прямой поддержке Турции не может считаться решением конфликта. Для установления мира и безопасности в регионе должны быть устранены последствия военной агрессии, должны быть реализованы права арцахских армян, в том числе на основе предложенного сопредседателями Минской группы права на самоопределение.

Четвертое: армянская армия является гарантом права армянского народа свободно и достойно жить и созидать в своей исторической колыбели, и это ценой самопожертвования многих сынов армянского народа сорвало геноцидные устремления турецко-азербайджанского-террористического союза в отношении армянского народа. Пресс-конференция Алиева однажды еще раз доказала необходимость обновления и модернизации армянской армии.

Заявления руководства Азербайджана показывают, что Азербайджан пока не готов к шагам к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, более того, его заявления сводят на нет любую возможность построения доверия.

- Президент Азербайджана вновь заговорил о «коридоре» через территорию Армении. О каком коридоре идет речь?

- Мы не раз затрагивали этот вопрос, но еще раз повторю, что пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября не содержит никаких положений о создании какого-либо коридора. Будет ли какая-то дорога или коммуникационный маршрут, проходящие по территории Армении, находиться исключительно под юрисдикцией суверенитета Армении.

- Президент Азербайджана сделал заявление о необходимости возвращения азербайджанских беженцев в Арцах. Идут ли какие-то дискуссии в этом направлении?

- Трехсторонняя декларация от 9 ноября призывает к возвращению перемещенных лиц в места их проживания под контролем Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако даже примерно через четыре месяца после Заявления азербайджанская сторона блокирует въезд международных организаций, в том числе специализированных органов ООН, в Арцах, срывая выполнение гуманитарных миссий.

Очевидно, что в первую очередь должны вернуться лица, перемещенные во время недавней крупномасштабной войны, и заявление от 9 ноября направлено в первую очередь на устранение гуманитарных последствий именно этой войны. Это касается жителей Гадрута, Шуши и других населенных пунктов, находящихся под азербайджанской оккупацией. Между тем, азербайджанские вооруженные силы не только не допускают возвращения перемещенных лиц, но и пытаются сделать это невозможным, сжигая и разрушая их поселения.

Такое поведение ясно указывает на то, что руководство Азербайджана пытается прикрыть пресловутую политику этнической чистки и изгнания армян в Арцахе заявлениями о сосуществовании армянского и азербайджанского народов.