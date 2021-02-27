Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву

В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Анна Нагдалян, отвечая на вопросы информационного агентства  Арменпресс, сослалась на пресс-конференцию, созванную президентом Азербайджана Ильхамом Али 26 февраля, и  прозвучавшие в  ней   взаимоисключающие,   антиармянские утверждения. 

- Вчера президент Азербайджана на пресс-конференции для зарубежных СМИ сделал ряд заявлений, в том числе озвучил  новые угрозы в адрес Армении, а также комментарии по вопросу о военнопленных и статусе Арцаха. Как бы вы прокомментировали  эти заявления? 

- Продолжительная пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 февраля стала еще одним выражением языка ненависти в отношении армянского народа и была направлена на то, чтобы отвлечь внимание азербайджанского общества от внутренних проблем - путем манипулирования имиджем армянского народа как «удобного врага».

В рамках одного вопроса, конечно, сложно будет прокомментировать  все противоречивые заявления, прозвучавшие  в речи президента Азербайджана. И все  же необходимо подчеркнуть. 

Первое: президент Азербайджана продолжает политику  армяноненавистничества, которая и является источником нагорно-карабахского конфликта. «Армянский народ не враг Азербайджана» — эти слова президента Алиева, провозгласившего мировое  армянство «врагом № 1», входят в разрушительное  противоречие с  враждебной риторикой в отношении армянского народа, его государственных институтов и армии, и потому они не может быть достоверным. 

Второе: вопреки всем  призывам международного сообщества к немедленному освобождению армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в нарушение первого положения заявления от 9 ноября, Алиев  оправдывает нарушения международных обязательств Азербайджаном, в том числе международных гуманитарных прав, фактически  угрожая новыми пленниками. Более того, утверждение о том, что президент Азербайджана вернул всех армянских пленных, делается в то  же время, когда соответствующие азербайджанские органы  передали в авторитетные международные инстанции  информацию о существовании армянских военнопленных. 

Третье:  мы неоднократно заявляли, что применение Азербайджаном силы при  прямой поддержке Турции не может считаться решением конфликта. Для установления мира и безопасности в регионе должны быть устранены последствия военной агрессии, должны быть реализованы права арцахских армян, в том числе на основе предложенного сопредседателями Минской группы права на самоопределение. 

Четвертое:  армянская армия является гарантом права армянского народа свободно и достойно жить и созидать в своей исторической колыбели, и это ценой  самопожертвования многих сынов армянского народа  сорвало геноцидные   устремления турецко-азербайджанского-террористического  союза в отношении армянского народа. Пресс-конференция Алиева однажды еще раз доказала необходимость обновления и модернизации армянской армии.

Заявления руководства Азербайджана показывают, что Азербайджан пока не готов к шагам к установлению  мира и стабильности на Южном Кавказе, более того, его заявления сводят на нет любую возможность построения доверия. 

- Президент Азербайджана вновь  заговорил о «коридоре» через территорию Армении. О каком  коридоре идет речь?

- Мы не раз затрагивали этот вопрос, но еще раз повторю, что пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября не содержит никаких положений о создании какого-либо  коридора. Будет ли какая-то дорога или коммуникационный маршрут, проходящие по территории Армении, находиться исключительно под юрисдикцией суверенитета Армении. 

- Президент Азербайджана сделал заявление о необходимости возвращения азербайджанских беженцев в Арцах. Идут  ли какие-то дискуссии в этом направлении? 

- Трехсторонняя декларация от 9 ноября призывает к возвращению перемещенных лиц в места их проживания под контролем Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако даже примерно через четыре месяца после Заявления  азербайджанская сторона блокирует въезд международных организаций, в том числе специализированных органов ООН, в Арцах, срывая выполнение гуманитарных миссий. 

Очевидно, что в первую очередь должны вернуться лица, перемещенные во время недавней крупномасштабной войны, и заявление от 9 ноября направлено в первую очередь на устранение гуманитарных последствий именно этой войны. Это касается жителей Гадрута, Шуши и других населенных пунктов, находящихся под азербайджанской оккупацией. Между тем, азербайджанские вооруженные силы не только не допускают возвращения перемещенных лиц, но и пытаются сделать это невозможным, сжигая и разрушая их поселения.

Такое поведение ясно указывает на то, что руководство Азербайджана пытается прикрыть пресловутую политику этнической чистки и изгнания армян в Арцахе заявлениями о сосуществовании армянского и азербайджанского народов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации