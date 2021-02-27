О пленных, о статусе НК,о въезде иностранцев — жесткий ответ официального Степанакерта Алиеву

Республика Арцах не может быть частью Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом в микроблоге Twitter написал глава администрации президента Республики Арцах Артак Бегларян, сославшись на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции 26 февраля о том, что вопрос статуса Арцаха должен быть исключен из политической повестки дня.

Республика Арцах не может быть частью Азербайджана, не может быть какой-либо интеграции, и наш народ не может жить в своей собственной стране как «граждане Азербайджана».

Наше осуществленное право на самоопределение должно быть полностью признано на международном уровне», - написал АртакБегларян.

Глава администрации Президента Республики Арцах также выступил против утверждений Алиева о пленных, что якобы в Азербайджане находятся только террористы, официальный Баку вернул всех пленных и тела погибших.

«Алиев лжет, потому что Азербайджан удерживает не только попавших в плен в послевоенный период, но и мирных жителей, захваченных во время войны (в том числе пожилых и женщин), и множество военнопленных —с неопровержимыми на то доказательствами. Что касается 62 человек, взятых в плен в Хцаберде в послевоенный период, то они не участвовали ни в одном боевом действии», - написал Бегларян.

По словам высокопоставленного лица, в Азербайджане в тюрьмах пытками убили некоторых заключенных, вероятно, имея в виду другие дела, представленные Алиевым—МишиМелкумяна и других.

«Уровень армяноненавистничества в словах Алиева не прекращается, что отнюдь не является признаком миролюбия.

«Ксенофобия по отношению к армянам имеет глубокие, широко распространенные агрессивные проявления в азербайджанском обществе, и они явно поощряются властями и самим президентом», - подчеркнул АртакБегларян.

«Если Алиевговорит, что якобы не было обнаружено никаких доказательств о привлечении наемников со стороны Азербайджана, точто же вы скажете о задержанных, об их показаниях, о заявлениях, сделанных на самых высоких уровнях —Россией, Францией, США, Ираном и другими странами?».

Он словноговорит миру. «Мы сделали это, но вы не смогли этого доказать», - заключил Бегларян.

Ссылаясь на угрозы Алиева по поводу въездной визы в Арцах, глава администрации президента Арцахской Республики написал: «Азербайджан не может играть никакой роли в процедурах въезда иностранцев в Республику Арцах.

Это наше исключительное право и функция, технически реализуемая совместно с российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Арцахе. Любое вмешательство просто недопустимо».