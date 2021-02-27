Иран намерен стать одним из крупных производителей вакцин против COVID-19

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что иранские ученые круглосуточно работают над созданием эффективной вакцины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Министр выразил надежду, что страна станет одним из крупнейших производителей вакцин против COVID-19. Он сказал, что, несмотря на все иностранное давление и санкции, Иран успешно разработал вакцины. Минздрав планирует уже этой весной провести вакцинацию уязвимых групп населения.