Мэр Еревана обсудил с послом Ирана вопросы углубления отношений между Ереваном и городами ИРИ
Мэр Еревана Айк Марутян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостя, мэр Марутян поздравил его с началом дипломатической миссии в Армении и выразил уверенность, что и впредь отношения между Ереваном и городами-партнерами Ирана будут иметь позитивное развитие.
Айк Марутян выразил надежду, что связанная с эпидемией ситуация позволит в ближайшее время снова принимать в Ереване туристов из дружественного Ирана.
Посол Аббас Бадахшан Зохури, в свою очередь, отметил, что исторически теплые связи между городами Армении и Ирана имеют большой потенциал для развития.
Стороны выразили готовность предпринять активные шаги по углублению и расширению отношений.
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