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Мэр Еревана обсудил с послом Ирана вопросы углубления отношений между Ереваном и городами ИРИ

Мэр Еревана обсудил с послом Ирана вопросы углубления отношений между Ереваном и городами ИРИ

Мэр Еревана Айк Марутян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостя, мэр Марутян поздравил его с началом дипломатической миссии в Армении и выразил уверенность, что и впредь отношения между Ереваном и городами-партнерами Ирана будут иметь позитивное развитие.

Айк Марутян выразил надежду, что связанная с эпидемией ситуация позволит в ближайшее время снова принимать в Ереване туристов из дружественного Ирана.

Посол Аббас Бадахшан Зохури, в свою очередь, отметил, что исторически теплые связи между городами Армении и Ирана имеют большой потенциал для развития.

Стороны выразили готовность предпринять активные шаги по углублению и расширению отношений.


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