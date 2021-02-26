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Президент Армении посетил Генеральный штаб Вооруженных сил

Президент Армении посетил Генеральный штаб Вооруженных сил

Президент Армении Армен Саркисян посетил Генеральный штаб Вооруженных сил Армении, где проводит встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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