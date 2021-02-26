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Президент Армении встретился с лидерами Движения за спасение отечества

Президент Армении встретился с лидерами Движения за спасение отечества

Президент Армении Армен Саркисян 26 февраля встретился с лидерами Движения за спасение отечества - кандидатом от движения в премьер-министры Вазгеном Манукяном, а также с Артуром Ванецяном, Ваграмом Багдасаряном и Арцвиком Минасяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сложившейся в стране кризисной ситуации. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного разрешения ситуации.

Представители оппозиционных сил представили президенту республики свои подходы и взгляды.


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