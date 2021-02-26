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Глава МИД Франции призвал сторонников Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии

Глава МИД Франции призвал сторонников Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии.

"Франция выступает за установление диалога в этой стране, опирающегося на легитимность президента (Армена Саркисяна) и премьер-министра (Никола Пашиняна) ... для установления более спокойной ситуации в стране, которая пережила сложные времена", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Слова министра приводит агентство Франс Пресс.

"Армянская демократия должна выстоять", - подчеркнул французский министр.


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