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Делегация “Движения за спасение Родины” встретится с Президентом Армении

Делегация “Движения за спасение Родины” встретится с Президентом Армении

15:20, 26 Փետրվար, 2021

Делегация “Движения за спасение Родины” во главе с Вазгеном Манукяном в 15:40 встретится с Президентом республики Арменом Саркисяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице “Движения спасения Родины” в Facebook.

“В 18:00 перед зданием Национального собрания состоится митинг, на котором представители движения представят результаты встречи с Президентом и дальнейшие шаги движения.

Собираемся в 18:00 перед зданием Национального собрания”, - говорится в заявлении.


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