Известна дата третьей встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана

27 февраля в Москве состоится встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна, вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Это будет третья встреча трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху. Предыдущие встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоялись 30 января и 12 февраля.

В ходе состоявшейся 30 января встречи участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и по вопросам обеспечения перевозок, в том числе по вопросам безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля.

В ходе встречи, состоявшейся 12 февраля, был обсужден ход совместной работы, которая исходит из пункта 9 заявления, подписанного Премьер-министром Республики Армения, Президентом Российской Федерации и Президентом Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года. А также из реализации пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января. Был согласован график дальнейшей работы.

11 января по итогам трехсторонней встречи в Москве с целью разблокирования всех экономических и транспортных связей регионе была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы.