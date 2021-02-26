В первом полугодии прошлого года расходы госбюджета составили около 766 млрд драмов

В первом полугодии 2020 года расходы госбюджета Армении составили около 766 млрд драмов, из которых капитальные расходы составили 46 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

Министр напомнил о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год, затем представил показатели, касающиеся первого полугодия 2020 года.

“Если говорить о первоначальной программе на первое полугодие, то доходы составляли 808 млрд. драмов, по скорректированной программе - 733 млрд. драмов, фактическое исполнение составило около 97,7% или 717 млрд. драмов. По расходам у нас был показатель около 766 млрд драмов, или 82,6% от скорректированной программы, соответственно, дефицит составил около 49 млрд драмов”, - сообщил министр.

В общих доходах налоговые поступления составили самую большую долю. По программе на первое полугодие доля налоговых поступлений планировалась в размере около 94%, но их было около 95%. Таким образом, уровень расходов за полугодие составил около 766 млрд драмов. Часть капитальных затрат была меньше - 46 млрд драмов, остальное - текущие расходы. Часть пенсионных выплат имела большую долю, на которую было направлено около 267 млрд драмов. Следующая относительно большая доля пришлась на гранты, выплаты процентов по обслуживанию государственного долга, приобретение товаров и услуг, а также на заработную плату”, - сказал Джанджугазян.

Относительно долга, он отметил: “В первом полугодии уровень государственного долга был в 7,7 миллиардов долларов, из которых государство было должно 7,24 миллиарда долларов, а Центральный банк - 475 миллионов долларов. При этом внешний долг правительства составил около 5,5 миллиарда долларов”.