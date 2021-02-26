Представители оппозиции ночь провели на проспекте Баграмяна, в полдень будет проведен митинг

Представители оппозиционной политической инициативы “Движение спасения Родины” ночь с 25 на 26 февраля провели на проспекте Баграмяна. Как передает «Арменпресс», перед зданием Национального собрания, были установлены палатки, где и ночевали члены движения. Ночь на проспекте Баграмяна прошла в мирной атмосфере.

“Движение спасения Родины” распространило информацию, что 26 февраля в 13:00 перед зданием Национального собрания состоится митинг. С раннего утра на проспекте Баграмяна находится и кандидат на должность премьер-министра от “Движения спасения Родины” Вазген Манукян.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Республики Армения потребовали отставки премьер-министра и всего правительства. На что премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook ответил, что он решил освободить от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Никол Пашинян созвал своих сторонников на митинг на площади Республики, после которого последовал марш. В то же время на площади Свободы проходил митинг оппозиции, на котором они решили на проспекте Баграмяна устроить баррикады и оставаться там.