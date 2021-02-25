Будет создана рабочая группа по реформе вооруженных сил: сотрудничество с Россией будет углубляться

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Решением премьер-министра Никола Пашиняна будет создана рабочая группа во главе с министром обороны, которая будет реализовывать график «Дорожной карты» Концепции реформирования Вооруженных сил. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

“Напомню, что формулировка опубликованного мной 8-го пункта «Дорожной карты» следующая: утверждение Программы реформирования Вооруженных сил и начало реформ. В последние месяцы у нас были интенсивные дискуссии на эту тему, мы пришли к некоторым предварительным выводам и, по сути, мы сформулировали повестку дня о том, как и в каких форматах должна осуществляться реформа Вооруженных сил.

Сегодня я намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны, которая будет реализовывать график «Дорожной карты» Концепции реформирования Вооруженных сил. Хочу подчеркнуть, что в этом процессе мы намерены наладить еще более тесное сотрудничество с нашим партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией.

Убеждены, что в результате этого процесса это сотрудничество станет более эффективным в области безопасности, в области военного сотрудничества, в области военно-технического сотрудничества. К моменту завершения Дорожной карты мы реализуем по крайней мере большую часть этой концептуальной работы и приступим к реализации достигнутых договоренностей и реализации решений», - сказал премьер-министр.