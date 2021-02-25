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Мария Геворгян - лидер чемпионата Армении

Мария Геворгян - лидер чемпионата Армении

Чемпионат Армении по шахматам среди женщин близится к завершению.

Как передает «Арменпресс», в предпоследнем туре 76-го женского первенства победили Астхик Акопян, Мариам Мкртчян, Мария Геворгян и Сусанна Габоян. Единственной ничьей завершилась партия Гукасян-Григорян.

 До завершения чемпионата остался один тур, лидером остается Мария Геворгян, набравшая 6 очков. 5,5 очков имеет Сусанна Габоян, Мариам Мкртчян набрала 5 очков.


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