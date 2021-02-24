Подобный сценарий был предсказуем для нас: Минюст о решении президента не подписывать закон 

Для министерства юстиции было предсказуемо, что президент не подпишет закон “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения»” и “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения об «Академии юстиции»” и направит его в Конституционный суд. В ответ на запрос Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян.

«Для нас подобный сценарий был предсказуем, но не на том основании, что в законопроекте есть конституционная проблема. Интересно также, что Высший судебный совет не нашел проблем с конституционностью. Более того, ВСС поддержал законопроект, так как он решит проблему перегрузки судебной системы», - сказала Лусине Мартиросян.

Аппарат президента Республики Армения распространил заявление о том, что президент Армен Саркисян не подписал закон “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения»” и “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения об «Академии юстиции»”. Армен Саркисян направил данные законодательные пакеты в Конституционный суд с просьбой установить конституционность данных законов.

Отмечается, что проведенные аппаратом президента Республики исследования экспертных заключений привели к выводу о том, что законы проблематичны с конституционной точки зрения.