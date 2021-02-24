“Алашкерт” одержал победу над “Лори”, “Ширак” и “Ван” сыграли вничью

В чемпионате Армении по футболу состоялись два отложенных матча предыдущих туров.

Как передает Арменпресс, в перенесенном матче 4-го тура “Ширак” сыграл с “Ваном”. Обе команды имели ряд возможностей открыть счет матча, однако матч завершился нулевой ничьей.

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата ванадзорский “Лори” встретился с “Алашкертом”. Ереванской команде удалось добиться преимущества с минимальным счетом. Единственный и победный гол “Алашкерта” на 38-й минуте забил Танков.

Сейчас “Алашкерт” в турнирной таблице находится на 3-м месте, “Лори” - на 4-м, “Ван” - на 7-м, а “Ширак” - на 8-м.

В турнирной таблице лидируют две команды “Арарат” и “Арарат-Армения”.