Федор Рудин выступит с Государственным симфоническим оркестром: в программе - Вивальди и Пьяцолла
15:47, 24 Февраль, 2021
Известный скрипач Федор Рудин выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении.
Как передает Арменпресс, дирижировать оркестром на концерте, который состоится 27 февраля в концертном зале Арама Хачатуряна, будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян.
Прозвучат “Времена года” Антонио Вивальди и “Четыре времени года в Буэнос-Айресе” Астора Пьяцоллы.
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