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Федор Рудин выступит с Государственным симфоническим оркестром: в программе - Вивальди и Пьяцолла

Федор Рудин выступит с Государственным симфоническим оркестром: в программе - Вивальди и Пьяцолла

Известный скрипач Федор Рудин выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении.

Как передает Арменпресс, дирижировать оркестром на концерте, который состоится 27 февраля в концертном зале Арама Хачатуряна, будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян.

Прозвучат “Времена года” Антонио Вивальди и “Четыре времени года в Буэнос-Айресе” Астора Пьяцоллы.


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