Годовщина, которую мы вспоминаем каждый год: Джонатан Лакотт

29 лет назад между Республикой Армения и Французской Республикой были установлены дипломатические отношения. К этой памятной дате посол Франции в Армении Джонатан Лакотт обратился на своей странице в Facebook.

“Годовщина, которую мы ежегодно вспоминаем благодаря связям, ради которых многие французы работают каждый день”, - как сообщает Арменпресс, написал Лакотт, посол Франции в Армении с 2017 года.

Посол опубликовал ксерокопию протокола об установлении двусторонних дипломатических отношений и фотографию с флагами Армении и Франции на фоне горы Арарат.

29 лет установления армяно-французских дипломатических отношений ознаменовались большим количеством двусторонних взаимных визитов на высоком уровне. За это время президенты Франции 5 раз посещали Армению.