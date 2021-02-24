Автор-исполнитель Виген Овсепян по-своему проинтерпретировал песню Комитаса “Зуло”

Автор-исполнитель Виген Овсепян, который по-новому интерпретирует армянские народные песни и периодически обращается и к популярным испанским произведениям, в интересной форме представил песню Комитаса “Зуло”.

Как передает Арменпресс, клип песни уже в интернете.

“Наконец “Зуло” вернулась. Я благодарен моим талантливым друзьям - Артуру Арменовичу Мнацаканяну, Норайру Гапояну, Акопу Ордакяну, Гургену Эбеджяну, которые не пожалев усилий, внести свой большой вклад в запись песни. Результаты их работы слышимы во всей песне”, - написал Виген Овсепян на своей официальной странице в Facebook, еще раз выразив благодарность всем содействующим при создании этой песни и клипа.

Музыкант признался, что “Зуло” для него - самая долгожданная работа, над которой они работали более года.

“Хорошего вам просмотра, и я надеюсь, что она вам понравится, - заключил Овсепян.

Виген Овсепян родился в Армении, но в возрасте 14 лет он с семьей переехал в Барселону, и живет там уже много лет. Он пел в “Этническом ансамбле Барселоны”. Коллектив исполнял национальные песни разных народов, в том числе и армянские. Виген Овсепян выступал и с трио “Half folk”, в 2014 году участвовал в международном конкурсе армянских народных песен “От моря до моря”, который проходил в Кремле. Был удостоен приза зрительских симпатий.

Вернувшись в Армению, он начал выступать в различных клубах, исполняя свои, и пока неизвестные и известные меломанам песни. В 2017 году он выпустил альбом под названием “Отзвуки”. В исполнении Вигена Овсепяна слушателям полюбились песни “Гуло”, “Я зову тебя, приди” и ряд других песен.

Анжела Амбарцумян