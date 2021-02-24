Цены на цветные металлы - 23-02-21

ЛОНДОН, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.60% и составила 2148.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.03% и составила 9126.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.76% и составила 2148.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.37% и составила 19254.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.03% и составила 26975.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.98% и составила 2877.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27558.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 2.00% и составила 51000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.