Вице-премьер Григорян принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Вице-премьер Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегцию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, в начале встречи вице-премьер представил сложившуюся вследствие развязанной Азербайджаном войны ситуацию, гуманитарные проблемы и основные негативные социально-экономические последствия, над преодолением которых в настоящее время работает правительство.

Спецпредставитель ЕС выразил готовность европейской сторон и впредь оказывать помощь Армении, в том числе в вопросе нейтрализации последствий войны.

В ходе встречи Мгер Григорян также подчеркнул важность скорейшего возвращения военнопленных.

Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили повестку дня партнерства Армения-ЕС и затронули вопросы, связанные с возможным разблокированием региона.