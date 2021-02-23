Посол Шри-Ланки вручил верительные грамоты президенту Армении

Президенту Республики Армении Армену Саркисяну сегодня вручил верительные грамоты новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Армении Мигахаланде Ламаванса (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла и пожелал ему плодотворной деятельности, выразив надежду, что он использует свои способности и опыт для развития отношений между двумя странами.

Коснувшись перспективных направлений сотрудничества, президент Саркисян особо выделил сферы образования, науки, здравоохранения.

Посол Мигахаланде Ламаванса выразил готовность внести свой вклад в развитие сотрудничества. Он отметил, что десятки студентов из Шри-Ланки уже получают образование в Армении и подчеркнул важность реализации дальнейших взаимовыгодных программ.