Азербайджан не был готов решить вопрос мирным путем, и долго готовился к военному решению: Айвазян

Азербайджан неоднократно доказывал, что он не готов к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, каждый раз, при достижении конечной точки договоренностей, выдвигая новые предварительные условия. Как сообщает «Арменпресс», об этом, касаясь вопроса журналистов в Национальном собрании, какие возможности были для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2018 году, заявил министр иностранных дел Ара Айвазян.

«В различные времена бывали периоды надежд, когда всем нам, сопредседателям, казалось, что стороны очень близки к достижению договоренности по урегулированию конфликта путем переговоров. Думаю, ни сопредседатели, ни Армения не виноваты. Я многократно могу ссылаться на казанский процесс. В последний момент Азербайджан выдвигал новые предварительные условия, которые доказывали, что Азербайджан не был готов к решению вопроса мирным путем, он долгое время готовился к военному решению», - сказал Айвазян.

Отвечая на вопрос о причине запрета спасателям проводить поисковые работы в неподконтрольных Арцаху населенных пунктах, министр иностранных дел сказал, что это объяснение было обусловлено плохими климатическими условиями. «Я уверен, что в ближайшие дни, в результате улучшения погоды, эти работы возобновятся», - сказал Айвазян, добавив, что погода действительно была плохой.

За последние месяцы поиски останков погибших военнослужащих несколько раз приостанавливались из-за нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны и взрывов мин. Поиски временно были приостановлены 16 февраля, в основном из-за неблагоприятных погодных условий. Впервые после прекращения военных действий поиски прекращены на такой длирельный срок.