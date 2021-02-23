Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

“Ювентус” обыграл “Кротоне”

“Ювентус” обыграл “Кротоне”

В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу “Ювентус” дома принимал “Кротоне”.

Как передает «Арменпресс», в Турине “старая синьора” "одержала победу благодаря дублю Криштиану Роналду и еще одному забитому голу  Уэстона Маккенни. Игра завершилась со счетом - 3:0.

После этой победы “Ювентус”, имея 45 очков, в турнирной таблице Серии “А” занимает 3-е место. “Кротоне” замыкает турнирную таблицу. Лидирует миланский “Интер”с 53 очками.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации