КГД представил разъяснения по поводу гуманитарных грузов, отправленных из Франции
Комитет государственных доходов Армении дал разъяснения по поводу публикаций СМИ относительно гуманитарных грузов, отправленных из Франции. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное отделом информации и общественных связей Комитета государственных доходов.
“Комитет государственных доходов Армении считает необходимым дать разъяснения по поводу публикации СМИ относительно гуманитарных грузов, отправленных из Франции. Публикация была о том, что 20 декабря 2020 года благотворительная общественная организация ввезла в Армению 8 271 кг гуманитарного груза, который организация хотела оформить таможенной процедурой «Отказ в пользу государства».
По сообщению Комитета, в накладной, сопровождающей товары, указано всего 740 наименований товаров, в том числе большое количество медикаментов и продуктов питания. Комитет государственных доходов неоднократно информировал представителей НПО о том, что для декларирования продуктов питания и медикаментов при таможенном оформлении необходимы разрешения соответствующих органов, созданных Правительством Республики Армения, которые не были представлены в таможенные органы. В частности, при ввозе продуктов питания необходимо предъявлять сертификат безопасности, полученный от инспекции безопасности пищевых продуктов Армении, который подтверждает, что ввозимые продукты питания безопасны. В то же время Комитет считает необходимым упомянуть, что в практике работы таможенных органов был случай, когда орган по безопасности в пищевых продуктах из Франции обнаружил консервные банки с истекшим сроком годности, и запретил их ввоз. Следовательно, ввоз продуктов питания в Республику Армения без соответствующего разрешения невозможен.
Для декларирования лекарств и лекарственных средств необходимо представить разрешение Министерства здравоохранения Республики Армения (сертификат на импорт лекарств и фармацевтических препаратов), поскольку, могут быть психотропные или незарегистрированные в Армении или просроченные лекарства, которые могут нанести серьезный вред потребителю.
Комитет по государственным доходам также сообщает, что таможенные органы оказали содействие организации - посреднику, осуществляющему таможенные оформления, а также организациям, осуществляющим хранение товаров, призвав осуществлять услуги бесплатно и оказывать необходимую помощь, что и было осуществлено», - говорится в сообщении.
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