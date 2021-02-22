В Арцахе будет создана учебная авиалаборатория беспилотных летательных аппаратов

Политика в области образования в Арцахе реорганизуется в соответствии с послевоенными реалиями.

Об этом в интервью, данном «Арменпресс», рассказала министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян, заявив, что нынешняя политика в области образования в Арцахе должна учитывать все существующие вызовы.

- Госпожа министр, какие инновационные программы, обусловленные послевоенными реалиями, предусмотрены в системе образования Арцаха?

- В кратчайшие сроки мы должны поставить перед собой задачу укрепить сектор образования и приступить к ее реализации. В первую очередь отмечу программу внедрения систем безопасности в школах и детских садах. Этот проект уже находится в стадии планирования. В системе образования в области информационных технологий мы будем развивать и программу «Тумо». В ближайшем будущем мы планируем установить «Тумо боксы» в городах Мартуни, Мартакерт и Аскеран, каждый из которых сможет принимать по 320 учащихся. Это будет сеть небольших спутниковых центров, которая как контейнер сможет легко перемещаться по территории, без больших затрат. Также хотим расширить и сеть инженерных лабораторий «Армат». В этом году мы планируем установить 11-12 лабораторий. До войны в Арцахе их было более 30, 10 из которых остались на территориях, подконтрольных Азербайджану. В системе образования Арцаха мы хотим создать соответствующий технопарк, настоящую школу. В апреле этого года в Степанакертской школе № 3 будет создана учебная авиационная лаборатория дронов.

- Сотрудники арцахского Офиса Защитника прав человека зафиксировали, что, в частности, в селе Шош Аскеранского района существует проблема обеспечения безопасности школьников и воспитанников детских садов. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?

- Во всех селах, возле которых проходит нынешняя граница, такие проблемы возникают. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы показать, что это наша страна. Мы должны показать, что в Арцахе мы - хозяева.

- Восстановлен ли образовательный процесс в школах всех населенных пунктов, подконтрольных Арцаху?

- За исключением общин Аскеран Сзнек, Кашатаг Сус и Хин Шен Шуши, куда ученики еще не вернулись, все школы в Арцахе восстановлены. В настоящее время общее количество учеников составляет 18 613 человек вместо прежних 23 900 человек. Около 5 800 учеников Арцаха продолжают обучение в школах Армении.

- Обеспечены ли работой учителя, перемещенные из своих мест проживания, какие шаги предпринимаются в этом направлении?

- В министерстве зарегистрировано более 280 учителей, перемещенных из населенных пунктов, неподконтрольных Арцаху. 58 учителей смогли получить работу по профессии. В ближайшем будущем мы предусматриваем программу долгосрочного обучения, обеспечения школ горячим питанием, мы подключим и учителей, вынужденных покинуть свои дома. Кроме того, мы обратимся в Министерство образования и науки Республики Армения с просьбой разрешить вынужденным переселенцам из Арцаха, проживающим в Армении, участвовать в конкурсах на вакансии.

Ван Новиков