До начала Олимпийских игр осталось 150 дней

До начала XXXII летних Олимпийских игр в Токио осталось 150 дней.

Как передает «Арменпресс», об этом напоминает оргкомитет Олимпийских игр. 24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были возрождены в 1896 году французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только три игры были отменены из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры чаще всего проводились в Лондоне - в 1908, 1948, 2012 годах.