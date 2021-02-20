Послание фракций НС Арцаха к 33-й годовщине национально-освободительного движения Арцаха

Фракции Национального Собрания Республики Арцах направили поздравительное послание по случаю 33-й годовщины Национально-освободительного движения Арцаха.

Арменпресс представляет послание фракций Национального Собрания Республики Арцах.

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляем всех нас с Днем возрождения Арцаха!

Национально-освободительная борьба армянского народа в конце ХХ - начале ХХI веков воплотилась в Арцахе.

20 февраля 1988 года - день символический, ибо 33 года назад, в эти февральские дни, был заложен краеугольный камень борьбы, которая стала квинтэссенцией национальных чаяний армянского народа.

Освободительное движение Арцаха сделало явью многовековую мечту армянского народа. Каждое событие в армянском мире за последние 33 года начиналось, реализовывалось с идеологическим потенциалом и зарядом, полученным от Арцаха.

Арцах возродило для армян достоинство, волю и решимость жить. Образ армянина больше не увязывался в мире с геноцидом. Освободительная борьба Арцаха возродила армян.

Увы, сегодня Республика Арцах ранена. Ранены дух и самолюбие каждого армянина, радость победы опьянила нас и подготовила затаившегося в засаде врага к новым бедствиям для нас.

44-дневная война кровавой осени 2020 года отняла у нас 3 четверти нашей Родины и целое поколение. Но воля и решимость армянина возвыситься вновь никогда не позволяли нам отчаиваться. Дыхание февральского возрождения, которое посеяло дух борьбы, цена крови и пота, пролитых за нашу Родину, нашу государственность, не должны позволить нам сникнуть.

Настала пора реорганизоваться, переосмыслить каждый наш шаг и высказать наши требования, пора показать карающий кулак всем тем, кто посмеет недооценить нас и попрать наши права.

Февральское Мужество должно стать нашим спутником и путеводной силой, передав нам дух, с которым мы, без сомнения, возродим и построим наше победное будущее.

Еще раз поздравляя всех нас с памятным праздником, желаем мира, благополучия и побед во славу нашего героического народа и Республики Арцах.

Пусть дни февральского пробуждения откроют новую страницу возрождения в героической летописи Арцаха».