Кого граждане считают виновником поражения в войне: опрос

Участники опроса, проведенного в Армении, сообщили, кого считают виновным в поражении во Второй Арцахской войне. Как сообщает Арменпресс, результаты опроса на пресс-конференции представил Арам Навасардян, директор организации «MPG», которая является полноправным представителем международной ассоциации GALLUP в Армении. Участников опроса попросили указать не более 2 вариантов:

«Бывшие власти» назвали 32%,

«Никол Пашинян» и «Действующее правительство» - 28,8%,

«Турция и ее военная поддержка Азербайджану» - 16,1%,

«Армения и Арцах не терпели поражения» - 10,2%,

«Отдельные офицеры ВС Армении и Армии обороны Арцаха» - 4,4%,

остальные ответы - около 19,2%,

затруднились ответить на этот вопрос - 7,7%.

Граждан также спросили, слушали ли они или смотрели недавние обширные интервью второго президента Роберта Кочаряна и третьего президента Сержа Саргсяна, в которых они комментировали политические события и результаты Арцахской войны. «Было небольшое отклонение от того, что мы планировали. Мы думали, что интервью Сержа Саргсяна закончится в понедельник, но оно было опубликовано в двух частях и представлены в течение двух дней. В связи с этим может быть небольшое отклонение по показателю. Но мы представляем то, что получилось».

26% респондентов отметили, что смотрели интервью Сержа Саргсяна, а 35,1% смотрели интервью Роберта Кочаряна. Респондентов также спросили, как они оценивают эти интервью. Что касается интервью Сержа Саргсяна, то полностью положительно его оценивают 15,9% зрителей, скорее положительно - 22,6%, скорее отрицательно - 15,4%, а полностью отрицательно - 40%.

Что касается интервью Роберта Кочаряна, то 24,2% телезрителей заявили, что относятся к нему полностью положительно, 22,4% - скорее положительно, 11% - скорее отрицательно, 36,3% - полностью отрицательно.

20 февраля в 15:00 оппозиция объявила массовый митинг, 9,4% респондентов заявили, что будут участвовать.

Опрос проводился в Республике Армения с 15 по 17 февраля 2021 года.