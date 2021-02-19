Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ненадолго уступивший звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь возглавил список миллиардеров, сообщает агентство Блумберг.

После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 миллиарда долларов. На счету Безоса — 194,2 миллиарда,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Безос считался самым богатым человеком мира с 2017-го по 7 января этого года, когда его впервые обошел Маск. На этой неделе, после падения стоимости акций Tesla, основатель Amazon ненадолго вернулся на первую строчку рейтинга.