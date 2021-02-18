Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта сохраняется стабильной: Захарова

Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта сохраняется стабильной: Захарова

Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем еженедельном брифинге.

"Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией... Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах", - заявила Захарова.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации