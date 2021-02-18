Иран не может воздержаться от выражения своей позиции по вопросу Арцаха: Арарат Мирзоян

18 февраля спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Зохури. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и коммуникаций НС Армении.

Приветствуя гостя, Председатель НС отметил, что Армения рассматривает Иран как дружественную страну и надежного партнера. Касаясь арцахского конфликта, Арарат Мирзоян сказал, что после подписанного 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня необходимо выполнять достигнутые договоренности. В приоритетном порядке осуществить скорейший обмен военнопленными и другими пленными по принципу «один на всех». Спикер также добавил, что конфликт нельзя считать окончательным до тех пор, пока вопрос о статусе Нагорного Карабаха, о праве арцахских армян на самоопределение не будет решен в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян подчеркнул, что Иран не может воздержаться от выражения своей позиции по арцахскому вопросу, учитывая активное участие других государств региона в пользу азербайджанской стороны как во время, так и после боевых действий.

Посол Зохури ответил, что иранская сторона приветствует заявление о прекращении огня в Арцахе, и подтвердил мнение, ранее высказанное министром иностранных дел Зарифом, что вопрос о возвращении военнопленных должен быть решен как можно скорее.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с активизацией межпарламентских связей, активизацией экономических отношений между двумя странами и особенно расширением совместной экономической деятельности в Сюнике.