Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован из-за плохого самочувствия

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, доставлен в лондонскую больницу короля Эдварда VII после того, как почувствовал себя плохо. Как передает Арменпресс со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили в Букингемском дворце.

Там добавили, что госпитализация является мерой предосторожности.

Источник во дворце сообщает, что принц был доставлен в больницу на машине и после осмотра оставлен на несколько дней для наблюдения за его состоянием (Филипп отказался от прав два года назад после аварии).

По словам источника, плохое самочувствие члена королевской семьи не связано с коронавирусом.

В январе этого года королева и ее супруг получили прививку от коронавируса.

В 2019 году принц Филипп уже ложился на обследование в эту больницу.

94-летняя королева Елизавета остается в своей резиденции в Виндзоре, где она находится почти безвыездно с начала пандемии. В замок допущен лишь ограниченный штат прислуги.

Принц Филипп отказался от публичной деятельности в августе 2017 года в возрасте 96 лет. Он, однако, не перестал посещать торжественные события и церковные службы.