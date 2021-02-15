Артак Бегларян представил нужды арцахцев, проживающих в Арцахе и в Армении

Вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, народ Арцаха столкнулся с рядом проблем, которые постепенно решаются.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил глава Аппарата Президента Республики Арцах Артак Бегларян во время совещания, состоявшегося 15 февраля, представляя нужды арцахцев, находящихся в Арцахе и в Армении

«Первая из гуманитарных потребностей - это жилье, затем социальные, есть и небольшие бытовые нужды, которые в какой-то степени уже удовлетворены, в какой-то степени все еще существуют и в Арцахе и в Армении. Далее идут нужды реабилитационного характера, среди которых и физическая реабилитация и психологическая реабилитация», - представил Бегларян.

Артак Бегларян отметил, что есть и нужды развития, а также нужды институционального развития, которые не менее важны.

По подсчетам Аппарата Президента Республики Арцах, в настоящее время в Арцахе проживает 105 000 - 110 000 арцахцев, около 35 000 - 40 000 все еще находятся в Республике Армения.