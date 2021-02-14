МЧС РА опровергает слухи об ожидаемом  в Армении сильном землетрясении

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения опровергает распространяемые в Интернете слухи о том, что якобы в Армении ожидается сильное землетрясение.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Уважаемые граждане, в Интернете распространяются слухи о том, что на территории Республики Армения, в частности, в Ереване ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС РА официально опровергает эту информацию, призывая следовать исключительно официальным сообщениям МЧС Республики Армения», - говорится в сообщении.