МЧС РА опровергает слухи об ожидаемом в Армении сильном землетрясении
16:55, 14 Февраль, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения опровергает распространяемые в Интернете слухи о том, что якобы в Армении ожидается сильное землетрясение.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
«Уважаемые граждане, в Интернете распространяются слухи о том, что на территории Республики Армения, в частности, в Ереване ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС РА официально опровергает эту информацию, призывая следовать исключительно официальным сообщениям МЧС Республики Армения», - говорится в сообщении.
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