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МЧС РА опровергает слухи об ожидаемом  в Армении сильном землетрясении

МЧС РА опровергает слухи об ожидаемом  в Армении сильном землетрясении

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  опровергает распространяемые в Интернете слухи о том, что якобы в Армении ожидается сильное землетрясение.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Уважаемые граждане, в Интернете распространяются слухи о том, что на территории Республики Армения, в частности, в Ереване ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС РА официально опровергает эту информацию, призывая следовать исключительно официальным сообщениям МЧС Республики Армения», - говорится в сообщении.


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