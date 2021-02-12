В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано более 40 рейсов

Более 40 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием, еще 10 отменены в московских аэропортах из-за продолжительного снегопада, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным на 17:00, в Шереметьево задержаны 10 рейсов. Во Внуково задержаны 19 рейсов, два - отменены. В Домодедово отменены четыре рейса, задержаны - 15. В Жуковском отменены четыре рейса.

Ранее в пресс-службах московских аэропортов ТАСС утверждали, что аэропорты Москвы и Подмосковья работают в бесперебойном режиме в сложных погодных условиях снегопада.

По данным Гидрометцентра, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.