Правительство улучшило условия господдержки лизингу сферы агропродовольствия 

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство внесло изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений в связи с необходимостью предоставления государственной поддержки лизинга сельскохозяйственной техники в целях улучшения условий программы государственной поддержки и расширения перечня предоставляемого по лизингу оборудования. Согласно изменениям, предлагается расширить рамки программы, пополнив ее техникой и оборудованием для улитковедения. Планируется увеличить порог общей стоимости оборудования, приобретаемого каждым лизингополучателем в рамках программы, с 450 млн драмов до 1 млрд драмов. По словам министра экономики Ваана Керобяна, программа направлена на укрупнение сельского хозяйства, то есть на поощрение фермеров к осуществлению более крупных программ.

Никол Пашинян подчеркнул важность программы, отметив: “С самого начала мы поставили цель сделать наши программы поддержки и развития сельского хозяйства более эффективными. И известно, что мы внесли существенные содержательные изменения в инструменты поддержки сельского хозяйства. Могу констатировать, что в 2020 году у нас был зафиксирован рост всего в двух сферах, и одна из них - сельское хозяйство. Например, в 2020 году по программе лизинга потрачено около 9 млрд драмов, 576 бенефициарами приобретено 950 единиц техники. Это довольно большой для Республики Армения показатель”.

Решением исполнительной власти установлены льготные условия и максимальный размер реальных процентных ставок по кредитам или лизингу, предусмотренным рядом решений. Согласно решению устанавливается, что в рамках программ господдержки, реализуемых путем субсидирования процентных ставок кредитов или лизинга в сфере сельского хозяйства, до 31 декабря 2021 года фактическая процентная ставка по предоставляемым финансовыми учреждениями кредитам или лизингу не должна превышать 14% (ранее 12%). В то же время субсидирование процентной ставки по кредиту, предоставляемому в рамках программ государственной поддержки до 31 декабря 2021 года, будет осуществляться в размере процентной ставки, которая установлена кредитным или лизинговым договором, то есть в таком размере, чтобы кредиты или лизинг были доступны хозяйствующим субъектом по нулевым процентным ставкам.

Затронув касающиеся сельскохозяйственной сферы решения, Никол Пашинян отметил, что тема субсидируемых сельскохозяйственных кредитов в прошлом году была предметом спекуляций и бурь на различных площадках. “Сейчас подведены итоги, и хочу сказать, что мы представили рекордное количество кредитов, например, в 2020 году по сравнению с 2018 годом количество кредитов увеличилось в 6 раз. То есть, если в 2018 году было предоставлено 5782 кредита, то в 2020 году - 36 608 кредитов. При этом в 2020 году сельскохозяйственный год прошел в условиях острой критики за то, что сельчанам не дают кредитов, они всего лишены, сельчане вообще ничего не получают и т.д. По сравнению с 2018 годом объем сельскохозяйственных кредитов вырос в три раза”, - сказал премьер-министр.

Правительство приняло решение о передаче путем прямой продажи ООО “Армения вайн ” земельного участка по адресу: проспекта Исакова 13/12, который находится на балансе Комитета управления государственным имуществом и передан в безвозмездное пользование ереванской специальной музыкальной школой номер 13. Компания реализует инвестиционную программу, в результате которой будет построен многоэтажный международный центр инновационных ИТ-технологий “Диджитаун”.

Правительство осуществило перераспределение в госбюджете на 2021 год и предоставило средства министерству высокотехнологической промышленности для организации процесса предоставления грантов создающим ИТ-продукты компаниям, признанным победителями грантового конкурса, организованного на основе решения “Об утверждении 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса”.

В ближайшее время исполнительная власть примет в письменной форме два решения в социальной сфере. Один из проектов касается предоставления финансовой помощи гражданам Арцаха. В случае принятия решения жителям Арцаха с марта в течение 4 месяцев будет предоставлена помощь в размере 68 тыс драмов. Бенефициарами программы не будут не являющиеся инвалидами мужчины в возрасте от 18 до 63 лет, пользующиеся другими мероприятиями стимулирования занятости.