 К общинам, получающим социальное содействие, прибавятся и населенные пункты Гегаркуника и Сюника

В отношении приграничных общин правительство намерено принять новое решение. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 11 февраля министр труда и социальных дел Месроп Аракелян отметил, что речь идет о дополнениях к списку приграничных населенных пунктов, получающих социальное содействие.

Список дополнят 39 населенных пунктов Гегаркуникской и Сюникской областей. “Всего приграничных населенных пунктов будет 77. Этим общинам оказывается следующая помощь: полное возмещение налога на недвижимость, возмещение 50% счетов за коммунальные услуги, бесплатное предоставление школьных учебников”, - сказал министр.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян отмметил, что общая стратегия правительства должна заключаться в создании среды безопасности вокруг Армении, чтобы приграничное сообщество не мешало развитию.