В США спасли трех человек, проживших на необитаемом острове 33 дня

Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня, сообщает ведомство.

"Береговая охрана во вторник спасала трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на (острове - ред.) Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней", - говорится в заявлении, размещенном на сайте 7-го округа Береговой охраны США.

Как передает Арменпресс си ссылкой на РИА Новости, օдин из летных экипажей службы заметил людей, махавших самодельным флагом, во время "обычного патрулирования". Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. Еще один вертолет, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст, штат Флорида.

Как сообщил представитель службы Джастин Догерти, двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. По его словам, он был поражен, что они находятся в "такой хорошей форме", сообщает телеканал WPLG. Питались они, вероятно, кокосами, отметил Догерти.