Институциональные инвесторы верят в экономическое будущее Армении: Пашинян провел совещание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что институциональные инвесторы верят в экономическое и политическое будущее Армении. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в ходе совещания в Министерстве экономики.

Никол Пашинян отметил, что в 2020 году эпидемия и война стали причинами кризиса, поставив под угрозу экономику страны, однако правительству удалось справиться с кризисом эпидемии, а во время войны избежать макроэкономического спада.

“Мы смогли сохранить макроэкономическую стабильность, получить международное признание этой стабильности посредством успешного выпуска евробондов. Самая видимая и ощутимая оценка - это отношение институциональных инвесторов, когда стране, правительству доверяют свои инвестиции. Этот выпуск удалось осуществить по самой низкой процентной ставке за всю историю Армении. Это означает, что институциональные инвесторы верят, в первую очередь, в экономическое будущее Армении, понятно и в политическое”, - отметил Пашинян.

Премьер-министр обсудил с аппаратом министерства также и дальнейшие действия.