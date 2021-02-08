Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 1191,3 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Арцахе продолжают работы по разминированию территорий и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“За все время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе разминировано около 1191,3 га территорий, 352 км. автодорог, обнаружено и обезврежено 24 181 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.