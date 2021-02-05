РФ готова поддержать партнеров в преодолении пандемии: Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым предпринять дополнительные шаги для предотвращения распространения COVID-19, а также создать благоприятные условия для безопасного передвижения внутри союза. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Алматы, об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

“Прошлый год был непростым для стран-членов ЕАЭС. Борьба с COVID-19 продолжает оставаться одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Очевидно, что создание возможностей для вакцинации будет решающим фактором. Как Вам известно, в России уже зарегистрированы две вакцины, ожидается регистрация и третьей. Решением президента Российской Федерации начат процесс бесплатной массовой вакцинации. Мы готовы всю необходимую поддержку в этом вопросе оказать и нашим партнерам, поделиться своим опытом”, - сказал премьер-министр России.

По его словам, необходимо предпринимать шаги не только для предотвращения распространения инфекции, но и для создания благоприятных условий для безопасного передвижения внутри союза. Программа “Я путешествую без Covid 19” была запущена в качестве пилотной. По словам премьер-министра России, Армения, Беларусь и Россия работают с программой, но он выразил надежду, что список этих стран будет расширяться. Это позволит людям свободно передвигаться, путешествовать и работать.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.