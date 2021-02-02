В Грузии в результате коронавируса зафиксировано 3 208 случаев смерти

За последние 24 часа в Грузии выявлено 858 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Stopcov.ge.

В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 17 271 тест, отсюда 11 459 на антигены и 5 812 ПЦР.

С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 259 209.

За последние сутки выздоровели 580 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 250 289.

За последние 24 часа зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 208 человека.

По состоянию на 2 февраля в Армении выявлено 167 тыс 231 случаев заражения, что на около 100 тыс меньше, чем в Грузии.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 5 смертей. Общее количество смертей достигло 3089.