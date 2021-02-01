В программу «Путешествую без COVID-19» включены новые лаборатории

Новые лаборатории по тестированию на коронавирус включены в программу «Путешествую без COVID-19» для въезда граждан Армении в Россию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 17:00 1 февраля в программу уже включены 6 лабораторий, оказывающих платные услуги: медицинский центр «Цито», медицинский центр «Нормед», лаборатории медицинского центра ООО «Астхик» и диагностические лаборатории «БИОМЕД», «ПРО-ТЕСТ», «ЭКОСЕНС».

Ведутся работы по быстрому расширению списка лабораторий. Для включения в программы «Путешествую без COVID-19» этап аттестации прошли еще 3 лаборатории.

Список новых лабораторий, присоединившихся к программе, будет обновляться, и информация будет доступна в приложении «Путешествую без Covid-19» и на сайте министерства здравоохранения.

Министерство еще раз напоминает, что с 1 февраля по 1 марта будет действовать пилотная программа, которая позволит пассажирам пересекать государственную границу и путешествовать из Армении в Россию и в обратном направлении в случае отрицательного результата теста на коронавирус (срок действия теста: максимум 72 часа).

Запущена программа «Путешествую без COVID-19»: она позволяет гражданину иметь результаты теста Covid-19 в мобильном приложении, в виде QR-кода и предъявить их при пересечении границы.

Гражданам необходимо произвести следующие действия

Скачать приложение для системы IOS или Android Обратиться в лабораторию ПЦР, включенную в программу, с паспортом

(список включенных лабораторий доступен в приложении) и пройти тест на Covid-19.

Результат теста автоматически появится в приложении когда лаборатория занесет информацию о результате теста в систему. При получении позитивного результата QR-код окрасится в красный, при отрицательном результате - в зеленый.

В случае отрицательного результата теста перед отправлением за границу удостоверится, что в приложении появилась информация о результатах теста, а также убедится, что прогнозируемое время прибытия не превышает 72 часа с момента взятия образца.

При пересечении границы необходимо предъявить QR-код в мобильном приложении.