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В ЕС осудили госпереворот в Мьянме и призвали освободить задержанных

В ЕС осудили госпереворот в Мьянме и призвали освободить задержанных

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением государственного переворота в Мьянме и указал на необходимость освободить задержанных.

"Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан <...>. Необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс", - написал он в понедельник в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что королевство рассмотрит "с партнерами по ЕС дальнейшие действия в связи с этими событиями".


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