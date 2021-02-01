В Арцахе восстановлено более 300 жилых домов

Сотрудники МЧС России продолжают инспектировать жилищный фонд и социальную инфраструктуру Арцаха.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на информацию МЧС РФ.

“Спасатели проверили процесс восстановления 15 частных домов в поселке Кармир шука Мартунинского района. Строители ремонтируют крыши домов, устанавливают новые окна и двери. Всего в области восстановлено более 300 домов. В работах было задействовано 85 строительных компаний”, - говорится в сообщении.

В регионе активно работают и психологи МЧС РФ. Недавно с профессорско-преподавательским составом Арцахского государственного университета они провели тренинги по развитию навыков психологического содействия студентам при чрезвычайных ситуациях.

Такие занятия в учебных заведениях проводятся с 17 декабря 2020 года. Уже организовано 8 курсов, в которых тренинги прошли 245 учителей школ и преподавателей высших учебных заведений.