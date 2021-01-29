В сфере информации и связи самая высокая средняя зарплата: второй показатель роста

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении с января по ноябрь 2020 года, по предварительным данным, составила 186 000 драмов (более 382.8 $). По сравнению с тем же периодом прошлого года был рост на 4.2%, при этом в государственном секторе эти показатели составили 165 000 драмов и 5,9%. В негосударственном секторе - 196 000 и 3.2%.

Как стало известно «Арменпресс»из Статистического комитета Армении, по сравнению с первыми одиннадцатью месяцами прошлого года самый высокий рост среднемесячной номинальной зарплаты - 11,3% (до 182 000 драмов) был в сфере культуры, развлечений и отдыха второй наивысший рост - 11,2% (до 476 000 драмов) зарегистрирован в сфере информации и связи. За ними следует строительство - 201129 драмов от размера зарплаты и 9,7% рост по сравнению с январем - ноябрем прошлого года.

В сфере водоснабжения, канализации, управления и переработки отходов эти показатели составили 174 000 драмов. В сфере образования - 126 421 драмов и 6.5%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников в сфере финансовой и страховой деятельности в январе - ноябре 2020 года составила 410 000 драмов. По сравнению с тем же периодом 2019 года рост составил 544 драмов и вырос на 5,1%.