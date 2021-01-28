Новый "британский" штамм коронавируса обнаружен в 33 странах Европы, "южноафриканский" вариант - в 16. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду. С другой стороны, новые, вызывающие озабоченность, варианты представляют большую неопределенность и риск, - отметил он. - На сегодняшний день в 33 европейских странах зарегистрированы случаи варианта, первоначально выявленного в Великобритании, в то время как 16 сообщили о штамме, обнаруженном в Южной Африке".

Локдауны, введенные для ограничения распространения вируса, особенно новых вариантов, привели к уменьшению числа новых случаев в регионе: в 30 странах наблюдалось значительное снижение показателя заболеваемости за 14 дней, что на семь стран больше, чем две недели назад, продолжил Клюге. "Тем не менее показатели передачи [инфекции] в Европе по-прежнему очень высоки, что сказывается на системах здравоохранения, поэтому слишком рано снимать ограничения", - продолжил он.

Клюге призвал к терпению, а также бдительности "перед лицом новых, более быстро передаваемых вариантов вируса". "Давайте не забывать уроки, которые мы усвоили так сурово: открывать и закрывать, вводить локдауны и открывать быстро - плохая стратегия. Внедрение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях, остается нашим лучшим вариантом, позволяющим экономике выжить и минимизировать побочные эффекты. Нам нужно сохранять терпение, для вакцинации от COVID-19 потребуется время".

В общей сложности 35 стран Европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз, пояснил директор регионального бюро.