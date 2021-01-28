Премьер-министр навестил военнослужащих, вернувшихся на родину после 70 дней безвестности

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Национальный центр ожогов, где навестил военнослужащих срочной службы, которые 20 декабря 2020 года вернулись на родину после 70 дней пребывания в безвестности. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Врачи представили главе правительства состояние здоровья и ход выздоровления военнослужащих. Никол Пашинян поговорил с военнослужащими, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за самоотверженную службу.